Führende Vertreter von Musliminnen und Muslimen in Frankreich haben entsetzt auf den Mord an dem Geschichtslehrer reagiert.

Der Dachverband CFCM äußerte sich in einem Gastbeitrag in der Zeitung L'Opinion. Darin spricht Präsident Moussaoui von einem "abscheulichen Verbrechen". Zitat: "Was könnte beunruhigender, empörender und verletzender sein, als die eigene Religion fehlgeleitet und instrumentalisiert zu sehen, um die eigenen Mitbürger zu töten?"



Der Leiter der Großen Moschee von Paris, Hafiz, hatte bereits kurz nach der Gewalttat getwittert, er sei entsetzt - und das umso mehr, als der Anschlag im Namen seiner Religion, des Islam, geschehen sei.

Diese Nachricht wurde am 18.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.