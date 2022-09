Protest vor der iranischen Botschaft anlässlich des Todes einer 22-jährigen inhaftierten Iranerin in der Stadt Daghes. (Paul Zinken / dpa / Paul Zinken)

Das Außenministerium in Paris erklärte, der Tod von Mahsa Amini nach einer Festnahme durch die Sitten- und Religionspolizei sei zutiefst schockierend. Die Umstände müssten aufgeklärt werden. Zuvor hatte bereits der Nationale Sicherheitsrat der USA gefordert, der Iran müsse aufhören, Gewalt gegen Frauen anzuwenden.

Die 22-Jährige war vergangenen Dienstag in Teheran von der Sitten- und Religionspolizei wegen ihrer angeblich unislamischen Kleidung festgenommen worden. Kurze Zeit später starb sie im Krankenhaus. Seither halten die Proteste an. In der Hauptstadt Teheran gingen gestern Abend wieder tausende Menschen auf die Straße. Die Polizei setzte Wasserwerfer und Schlagstöcke ein. In anderen Städten sollen bei Zusammenstößen mehrere Menschen getötet worden sein.

