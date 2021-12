Präsident Macron beraumt Sitzung des nationalen Corona-Krisenrats an. (Jez Timms/Unsplash.com)

Binnen 24 Stunden seien 104.611 neue Fälle verzeichnet worden, teilten die Behörden mit. Damit wurde den dritten Tag in Folge ein neuer Höchststand registriert. Am 4. Dezember waren in Frankreich erstmals mehr als 50.000 Neuinfektionen gemeldet worden. Binnen drei Wochen hat sich diese Zahl nun mehr als verdoppelt. Frankreich erlebt bereits die fünfte Corona-Welle. Präsident Macron hat für Montagnachmittag eine Videokonferenz des nationalen Corona-Krisenrats anberaumt.

Die deutlich ansteckendere Omikron-Variante breitet sich wie in vielen europäischen Ländern aus. In Großbritannien waren nach Angaben der Regierung gestern 122.186 Neuansteckungen verzeichnet worden. Vergleichsweise weniger stark fiel dagegen der Anstieg bei den Todesfällen und den schweren Krankheitsverläufen in Großbritannien aus.

