Frankreich will die für einige ehemalige Kolonien geltende Währung Franc CFA abschaffen.

Das Kabinett in Paris machte heute den Weg dafür frei. Derzeit wird die Währung noch in 14 Ländern West- und Zentralafrikas genutzt. Mit zunächst acht von ihnen vereinbarte Frankreich, die neue Währung namens "Eco" einzuführen, die an den Euro gekoppelt ist.



Der Franc CFA war 1945 geschaffen worden. Die Abkürzung stand ursprünglich für "Franc der französischen Kolonien in Afrika". Nach der Unabhängigkeit der Länder in den 1960er Jahren wurde daraus der "Franc der Afrikanischen Finanzgemeinschaft". Kritiker in den afrikanischen Ländern sehen in der Währung ein neokoloniales Kontrollinstrument Frankreichs.