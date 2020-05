Eine Reporterin des Westdeutschen Rundfunks (WDR) hat den ehemaligen französischen Staatspräsidenten Valéry Giscard d'Estaing wegen sexueller Belästigung angezeigt.

Ann-Kathrin Stracke, die für die WDR-Sendung "Aktuelle Stunde" und auch für den Deutschlandfunk arbeitet, wirft ihm vor, sie im Rahmen eines Interviewtermins im Dezember 2018 in Paris unangemessen berührt zu haben. Der WDR teilte mit, damals habe die Journalistin ihre Redaktion und den Sender über den Vorfall informiert. Ein Kollege habe die Belästigung auch bei einem Anwalt bezeugt. Man habe ein Protestschreiben geschickt, im vergangenen März habe Stracke dann in Frankreich Strafanzeige gestellt.



Die "Süddeutsche Zeitung" zitiert einen Sprecher Giscard d'Estaings mit den Worten, dieser könne sich nicht mehr an die Situation und das Interview erinnern. Sollten die Vorwürfe stimmen, täte es ihm sehr leid. Der ehemalige französische Präsident ist 94 Jahre alt.