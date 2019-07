Wegen der Hitzewelle in diesem Sommer rechnen die Weinbauern in Frankreich mit einem deutlichen Rückgang der Produktion.

Voraussichtlich gehe der Ertrag im Vergleich zum letzten Jahr um sechs bis 13 Prozent zurück, teilte das Landwirtschaftsministerium in Paris mit. Verantwortlich dafür sei insbesondere die Hitzewelle Ende Juni. Die Weinstöcke hätten unter klimatisch ungünstigen Bedingungen geblüht, so dass auf den Trauben Brandflecken entstünden. Der Produktionsausfall sei erheblich. Betroffen seien vor allem die Winzer in westlichen Regionen und in Südfrankreich.