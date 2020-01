In Frankreich wehren sich nach wie vor viele Berufsgruppen gegen die geplante Rentenreform.

Die Vertreter der Anwälte riefen zu einer Intensivierung der Streiks an den Gerichten auf. Zur Begründung hieß es, die Regierung höre nur auf diejenigen, welche das Land blockierten. Damit verwiesen sie auf die Arbeitsniederlegungen im Verkehrssektor. Der Zugverkehr etwa ist nach wie vor eingeschränkt. Die staatliche Eisenbahngesellschaft SNCF verzeichnet wegen des Ausstandes nach eigenen Angaben fast 600 Millionen Euro weniger Einnahmen als geplant.



Morgen gehen die Verhandlungen zwischen der Regierung in Paris und den Gewerkschaften in eine neue Runde. Präsident Macron hofft auf einen schnellen Kompromiss. Er will noch vor den Kommunalwahlen im März einen Gesetzesentwurf in der Nationalversammlung einbringen.