In Frankreich kommt es wegen des anhaltenden Streiks im Bahnverkehr weiter zu großen Einschränkungen.

Nach Angaben der staatlichen Bahngesellschaft SNCF fahren nur 15 Prozent der Nahverkehrszüge und nur einer von sechs TGV. Man erwarte bis Montag keine Bessserung. In Paris bleiben viele U-Bahn-Stationen geschlossen, einige Linien sind nur stundenweise in Betrieb.



Die Streiks richten sich gegen die geplante Rentenreform. Präsident Macron will das System vereinheitlichen, das Sonderregelungen für 42 Branchen vorsieht. Die Gewerkschaften befürchten massive Einschnitte.