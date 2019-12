In Frankreich protestieren am dritten Tag in Folge Menschen gegen die Politik der Regierung.

Der Bahnverkehr war im gesamten Land massiv gestört, auch der Zugverkehr zwischen Deutschland und Frankreich ist stark beeinträchtigt. In Paris wurde die Metro bestreikt. Lastwagenfahrer blockierten mit ihren LKW Autobahnen im gesamten Land.



Die Streiks richten sich gegen die geplante Rentenreform. Präsident Macron will das System vereinheitlichen, das Sonderregelungen für 42 Branchen vorsieht. Die Gewerkschaften befürchten massive Einschnitte. Ein weiterer Grund für die Proteste sind die Pläne der Regierung, die Kraftstoffsteuer zu erhöhen.