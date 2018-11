In Frankreich blockieren Gegner von höheren Benzinsteuern mehrere Kraftstofflager.

Damit wolle man der Forderung nach einem Einfrieren der Mineralölsteuer Nachdruck verleihen und wirtschaftlich Druck machen, sagte der Sprecher der Bewegung mit den gelben Warnwesten, Cauchy. Der Ölkonzern Total bestätigte, dass ein Lager im Nordwesten und eines im Süden des Landes betroffen seien.

Ingesamt zählte die Polizei mehr als hundert Aktionen im ganzen Land. Am kommenden Samstag wollen Demonstranten den Verkehr in der Hauptstadt Paris lahmlegen.



Am vergangenen Wochenende hatten sich fast 300.000 Menschen an den Protesten gegen die geplante Reform beteiligt. Die Regierung will an dem eingeschlagenen Kurs festhalten.