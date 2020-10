Nach der islamistisch motivierten Ermordung eines Lehrers bei Paris hat es eine weitere Festnahme gegeben.

Wie die französische Anti-Terror-Staatsanwaltschaft mitteilte, wurde ein Freund des von der Polizei erschossenen Täters in Gewahrsam genommen. Die Zahl der Festgenommenen steigt damit auf elf. Darunter sind Menschen aus dem Umfeld des Täters, aber auch Personen, die Stimmung gegen den Lehrer gemacht haben. Der Pädagoge hatte im Unterricht das Thema Meinungsfreiheit behandelt und dazu Mohammed-Karikaturen gezeigt.



In ganz Frankreich sind für den Nachmittag Demonstrationen und Solidaritätskundgebungen geplant. Auf dem Platz der Republik in Paris hat das Satiremagazin "Charlie Hebdo" zu einer Kundgebung aufgerufen. Auf die Redaktion von "Charlie Hebdo" war 2015 ein islamistischer Anschlag verübt worden, ebenfalls wegen der Mohammed-Karikaturen.

