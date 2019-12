Im Konflikt über die Rentenreform in Frankreich haben mehrere Gewerkschaften erneut zu landesweiten Demonstrationen aufgerufen.

Für heute wird mit erheblichen Behinderungen im öffentlichen Verkehr gerechnet. So werden beispielsweise Störungen bei der staatlichen Bahngesellschaft SNCF erwartet. Auch auf dem Flughafen Orly in Paris müssen sich Reisende auf Einschränkungen einstellen. Die Pläne der Regierung zur Rentenreform sorgen seit Tagen für massive Streiks in Frankreich. Vorgesehen ist, zahlreiche Sonderregeln und Privilegien abzuschaffen und Menschen dazu zu bringen, länger zu arbeiten. Gestern hatte der Hochkommissar der Regierung für die Rentenreform, Delevoye, sein Amt niedergelegt.