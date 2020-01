Nach Wochen des Protests gegen die geplante Rentenreform hat die französische Regierung in einem zentralen Punkt eingelenkt: Sie ist unter Bedingungen bereit, auf die faktische Anhebung des Rentenalters zu verzichten. Die Proteste gehen dennoch auch am heutigen Sonntag weiter.

Die Pariser Metro wird nach Angaben der Verkehrsbetriebe weiter bestreikt. Auch die Bahn rechnet landesweit mit Beeinträchtigungen. Eine der protestierenden Gewerkschaften ruft für die kommende Woche zu einem weiteren Protesttag auf.



Premierminister Philippe hatte gestern Abend in einem Brief an Gewerkschaften und Arbeitgeber angeboten, einen der umstrittensten Punkte aus dem Gesetzentwurf vorläufig zu streichen. Es geht um die Altersgrenze, ab der die volle Rente gezahlt wird. Sie könnte nun doch bei 62 Jahren bleiben. Geplant war ursprünglich, sie bis zum Jahr 2027 schrittweise auf 64 Jahre anzuheben.



Philippe forderte die Sozialpartner allerdings auf, zügig Gegenvorschläge zu machen, wie die Rentenkassen auf anderem Weg ausgeglichen werden können. Eine gemeinsame Konferenz soll bis Ende April die Gelegenheit haben, ein anderes, funktionierendes Modell zu entwickeln. Wenn dies gelinge, dann werde man das alternative Modell in den Gesetzestext übernehmen, erklärte der Regierungschef. Gebe es in der vorgegebenen Frist keine Einigung, müsse die Regierung "die nötigen Maßnahmen ergreifen" - und dann also möglicherweise doch die Altersgrenze anheben.

Gewerkschaften reagieren gespalten

Präsident Macron begrüßte den Kompromissvorschlag seines Ministerpräsidenten als "konstruktiv und verantwortungsvoll". Auch die größte Gewerkschaft CFDT äußerte sich positiv.



Die konkurrierende Gewerkschaft CGT bleibt dagegen bei ihrer Forderung, die gesamte Reform zu stoppen. Zu den weiteren Reformplänen zählt, das System zu vereinheitlichen, das bislang von zahlreichen berufsspezifischen Regelungen geprägt ist. Viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer befürchten, dass sie durch die Angleichung Rechte verlieren.



Aus Protest gegen die Rentenpläne gibt es in Frankreich seit Wochen Streiks. In Paris kam es am Rande der Demonstrationen gestern erneut zu Krawallen und Zusammenstößen mit der Polizei.