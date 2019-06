In Frankreich sind auch diese Woche wieder Anhänger der "Gelbwesten"-Bewegung auf die Straße gegangen.

Laut Innenministerium stieg die Zahl der Beteiligten nach einem Tiefstand am vergangenen Samstag wieder leicht an - auf rund 12.000 Protestierende. Die Bewegung selbst teilte auf Twitter mit, es seien mehr als 25.500 Teilnehmerinnen und Teilnehmer gewesen. Größere Kundgebungen wurden aus der Hauptstadt Paris und der Hafenstadt Marseille berichtet. In den französischen Ardennen wurde dem Fernsehsender France Info zufolge ein Polizist verletzt und mehrere Aktivisten in Gewahrsam genommen.



Die sogenannten "Gelbwesten" demonstrieren seit November gegen die Wirtschafts- und Sozialpolitik von Präsident Macron. Zwischenzeitlich hatten sie über 280.000 Menschen mobilisieren können.