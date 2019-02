In Frankreich haben landesweit wieder tausende sogenannte "Gelbwesten" demonstriert.

Nach Angaben der Behörden beteiligten sich rund 17.000 Personen an den Protesten, davon 8.000 in Paris. Viele von ihnen protestierten auch gegen das aus ihrer Sicht gewaltsame Vorgehen der Polizei. Innenminister Castaner beklagte Vandalismus und Angriffe auf Einsatzkräfte. In Valence südlich von Lyon zeigte die Präfektur Fotos von Knüppeln, Messern, Helmen und Gasmasken, die beschlagnahmt wurden.



In Stuttgart protestierten nach Angaben der Polizei rund 800 Personen gegen ein Dieselfahrverbot. Viele trugen nach französischem Vorbild gelbe Westen.