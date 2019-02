In Frankreich haben landesweit wieder tausende sogenannte "Gelbwesten" gegen die Politik der Regierung von Präsident Macron demonstriert.

Nach Angaben des französischen Innenministeriums beteiligten sich insgesamt fast 60.000 Menschen an den Protesten, davon mehr als 10.000 in Paris. Dort setzte die Polizei bei Zusammenstößen mit Demonstranten Tränengas ein. Viele der Gelbwesten kritisierten auf Transparenten das aus ihrer Sicht gewaltsame Vorgehen der Polizei. Innenminister Castaner verteidigte den Einsatz von Gummigeschossen als notwendige Reaktion auf Gewalt gegen die Sicherheitskräfte. Diese müssten sich schützen.



In Stuttgart protestierten heute nach Angaben der Polizei rund 800 Personen gegen ein Dieselfahrverbot. Viele trugen nach französischem Vorbild gelbe Westen.