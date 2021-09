In Frankreich haben am achten Wochenende in Folge wieder Zehntausende Menschen gegen die verschärften Corona-Regeln demonstriert.

Landesweit wurde zu 200 Protestzügen aufgerufen. In zahlreichen Städten wurden erneut Tausende Teilnehmer gezählt. Die Demonstrationen richteten sich gegen den von Präsident Macron und der Regierung verlangten Gesundheitspass zum Nachweis von Impfung, Genesung oder negativem Test sowie die Impfpflicht bestimmter Berufsgruppen. Der in der landesweiten Corona-App speicherbare Gesundheitspass wird mittlerweile unter anderem zum Besuch von Museen, Theatern, Kinos, Cafés und Restaurants sowie bei Reisen per Fernzug oder Flugzeug verlangt.

Diese Nachricht wurde am 05.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.