In der südfranzösischen Stadt Montpellier haben gestern Abend bis zu 3000 Anhänger der Gelbwesten protestiert.

Nach Angaben der zuständigen Präfektur Hérault gehörten rund 500 der Demonstranten dem sogenannten Schwarzen Block an. In der Innenstadt Montpelliers ging ein Polizeiwagen in Flammen auf, die Polizei setzte Tränengas ein. Zwei Menschen wurden vorläufig festgenommen.



Auch in anderen Städten wie Paris oder Rouen kam es zu Protesten der Gelbwesten mit jeweils mehreren hundert Teilnehmern.