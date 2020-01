In Frankreich sind erneut zehntausende Menschen gegen die Rentenpläne der Regierung auf die Straße gegangen.

Das Innenministerium in Paris gab die Zahl der Demonstrierenden mit 187.000 an. Die Angaben der Gewerkschaft CGT lagen deutlich höher. Bei den Kundgebungen vor einer Woche hatte das Ministerium noch von mehr als 450.000 Teilnehmern gesprochen.



Die Proteste gegen die Rentenreform in Frankreich hatten Anfang Dezember begonnen. Nachdem die Regierung beim Renteneintrittsalter nachgegeben hat, bröckelt die Einheitsfront der Gewerkschaften allerdings.