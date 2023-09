Klimaschutz

Sondersitzung der französischen Regierung in Paris. (Michel Euler/AP/dpa)

Nach Angaben von Präsident Macron müssen sich Haushalte mit niedrigem Einkommen mit etwa 100 Euro pro Monat beteiligen. Das Programm soll im November vorgestellt werden. Zudem würden bis 2027 in Frankreich mindestens eine Million Elektrofahrzeuge hergestellt und vier Batteriefabriken in Nordfrankreich in Betrieb gehen, sagte Macron. Die Maßnahmen gehören zu einem Aktionsplan, um die Klimaziele in Frankreich zu erreichen. In dem Zuge soll auch die Wärmepumpenproduktion in den kommenden vier Jahren verdreifacht werden.

