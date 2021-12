Der französische Premierminister Castex hat schärfere Maßnahmen für Ungeimpfte angekündigt. (Christophe Petit Tesson/MAXPPP)

So soll der bisher in vielen Bereichen des öffentlichen Lebens notwendige Gesundheitspass in einen Impfpass umgewandelt werden, wie Premierminister Castex nach einer Sitzung des Corona-Krisenstabs in Paris erklärte. Ein negativer Test reiche künftig nicht mehr aus um etwa Restaurants oder Einkaufszentren zu besuchen. Nur wer eine Auffrischungsimpfung erhalten habe oder genesen sei, werde noch einen gültigen Pass erhalten, betonte Castex. Er begründete den Schritt mit der sich rasant ausbreitenden Omikron-Variante.

Die Regierung will dem Parlament Anfang Januar einen entsprechenden Gesetzesentwurf vorlegen. Außerdem soll die Frist zwischen der zweiten und der dritten Impfung von fünf auf vier Monate verkürzt werden.

Diese Nachricht wurde am 18.12.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.