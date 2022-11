Nach der Weltklimakonferenz

Frankreichs Präsident Macron kündigt einen Klima-Finanzpakt an, von dem ärmere Länder profitieren sollen. (picture alliance / AP/ Sean Kilpatrick)

Macron schrieb auf Twitter, bei dem Treffen im kommenden Jahr in Paris solle mit Blick auf die nächste Klimakonferenz ein neuer Finanzpakt verabredet werden. Bundeswirtschafts- und Klimaschutzminister Habeck betonte, der Auftrag aus dem Pariser Klimaabkommen gelte jetzt umso mehr: In konkreten Projekten beharrlich daran zu arbeiten, die Erderhitzung tatsächlich zu dämpfen. Seinen Angaben zufolge soll mit konkreten Projekten die Abkehr von Kohle, Öl und Gas vorangetrieben werden. Besonders im Fokus stünden dabei eine Stromverbindung in das sonnenreiche Marokko und der Aufbau grüner Wasserstoffnetze. Bundesaußenministerin Baerbock bekräftigte, die Weltklimakonferenz sei zwar zu Ende. Aber die Arbeit für die Minderung der Emissionen und für mehr Solidarität mit den Verletzbarsten gehe weiter. Bundesentwicklungsministerin Schulze sagte zu, Deutschland werde sich mit einem fairen Anteil an der Bewältigung der Klimaschäden beteiligen.

Die Konferenz im ägyptischen Scharm el-Scheich hatte einen Fonds zum Ausgleich für klimabedingte Schäden beschlossen. Zur Frage der Finanzstruktur und des Einzahlerkreises gelangen keine Festlegungen. Für die Ausgestaltung des Fonds soll eine Kommission eingesetzt werden.

Diese Nachricht wurde am 20.11.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.