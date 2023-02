Westafrika

Der Verteidigungsminister der Elfenbeinküste, Tene Birahima Ouattara (links), empfängt seinen französischen Amtskollegen Sebastien Lecornu im Präsidentenpalast in Abidjan. (AFP / ISSOUF SANOGO)

Nach dem Abzug aus Burkina Faso und Mali kündigte die französische Regierung eine engere Partnerschaft mit der Elfenbeinküste an. Verteidigungsminister Lecornu sagte bei einem Besuch in der Stadt Abidjan, man werde die Zusammenarbeit im Bereich der militärischen Ausbildung und Ausrüstung ausbauen.

Am Sonntag hatte Frankreich nach Angaben der Regierung von Burkina Faso den dortigen Militäreinsatz offiziell beendet. Bereits im August des vergangenen Jahres waren französische Soldaten aus dem Nachbarland Mali abgezogen.

Frankreich und andere westliche Staaten beteiligen sich am Kampf gegen islamistische Extremisten-Milizen in der Sahel-Zone, die sich dem Al-Kaida-Netzwerk oder dem IS angeschlossen haben. In Mali sind aktuell noch 1.100 Männer und Frauen der Bundeswehr stationiert, die als Blauhelme der UNO-Mission Minusma zur Stabilisierung des Landes beitragen sollen.

Diese Nachricht wurde am 21.02.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.