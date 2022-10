Nach Waldbränden im Sommer

Frankreich will seine Schutzmaßnahmen gegen große Waldbrände verstärken. (Uncredited/SDIS 33/AP/dpa)

Präsident Macron kündigte zusätzliches Geld und Personal für Feuerwehr und Rettungskräfte an. Zudem sollen mehr Löschflugzeuge angeschafft werden. In nächster Zukunft will Frankreich die Wälder auch wieder aufforsten: Innerhalb von zehn Jahren sollen eine Million neue Bäume gepflanzt werden, sagte Macron.

Im Sommer hatte es vor allem in der Gegend an der südfranzösischen Atlantikküste großflächige Waldbrände gegeben. Dort waren Feuerwehrkräfte tagelang im Einsatz. Auch Deutschland hatte zur Unterstützung Einsatzkräfte und Material in die betroffenen Regionen geschickt.

