14. Juli, Nationalfeiertag in Frankreich (Pool AP/Michel Euler)

Das Ereignis steht in diesem Jahr unter dem Motto "Die Flamme teilen", das an den Widerstand erinnern und angesichts der aktuellen Krisen zu Einigkeit aufrufen soll. An der Parade nehmen mehr als 6000 Militärs und Angehörige des Sicherheitsapparats teil; eingeladen sind auch Soldaten aus osteuropäischen Ländern. Der Nationalfeiertag erinnert an den Sturm auf die Bastille im Jahr 1789, der als symbolischer Beginn der Französischen Revolution angesehen wird.

Diese Nachricht wurde am 14.07.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.