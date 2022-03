Frankreichs Innenminister Gerald Darmanin während einer Pressekonferenz in Paris. (AFP/Sameer Al-DOUMY)

Die Nachrichtenagentur AFP zitiert aus einem Brief des französischen Innenministers Darmanin an seine britische Kollegin Patel. Darin geht es um Geflüchtete, die vom französischen Calais aus versuchten, zu ukrainischen Verwandten nach Großbritannien zu gelangen. Es sei "komplett unangemessen", diese Menschen zur Visa-Beantragung nach Paris oder Brüssel zu schicken, kritisierte Darmanin. Er forderte die britische Regierung auf, konsularische Dienste direkt in Calais anzubieten.

Nach UNO-Angaben sind seit dem Beginn der russischen Angriffe vor zwölf Tagen mehr als 1,3 Millionen Menschen aus der Ukraine geflohen.

Diese Nachricht wurde am 06.03.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.