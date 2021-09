In Frankreich tritt der Europaabgeordnete Jadot im kommenden Jahr als Präsidentschaftskandidat des grünen Lagers an.

Der 54-Jährige setzte sich in einer Abstimmung unter Mitgliedern und Sympathisanten knapp gegen seine Konkurrentin Rousseau durch. Jadot ist Mitglied der grünen Partei EELV, wird aber auch weitere ökologisch ausgerichtete Parteien vertreten, die sich zu einem Bündnis zusammengeschlossen haben. Der frühere Greenpeace-Aktivist kündigte an, im Wahlkampf auf die Themen soziale Gerechtigkeit, Nachhaltigkeit und Arbeitnehmer-Rechte zu setzen.



Bereits bei den Präsidentschaftswahlen 2017 war Jadot Kandidat seiner Partei, verzichtete aber schließlich zugunsten des Sozialisten Hamon. Nach eigener Aussage sieht er die deutschen Grünen als Vorbild an.

