In Frankreich sind im vergangenen Jahr 90 Frauen durch ihre Lebensgefährten oder Ex-Partner getötet worden.

Nach Angaben der Behörden war das die niedrigste Zahl an Femiziden seit 15 Jahren. 2019 waren es noch 146 Tötungen. Das Justizministerium in Paris führt die Entwicklung unter anderem auf eine neue elektronische Handfessel für gewalttätige Männer zurück.



Andere Formen von Gewalt gegen Frauen nahmen während der Corona-Pandemie zu: So wurden im vergangenen Jahr in Frankreich elf Prozent mehr Vergewaltigungen angezeigt und neun Prozent mehr Fälle innerfamiliärer Gewalt.

Diese Nachricht wurde am 02.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.