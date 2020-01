Die Zahl der rassistischen und fremdenfeindlichen Taten, die in Frankreich registriert wurden, ist im vergangenen Jahr um mehr als 130 Prozent gestiegen.

2019 habe es insgesamt 1.142 Fälle gegeben, der Großteil davon Drohungen, teilte das Innenministerium in Paris mit. Die Zahl antisemitistischer Handlungen ist demnach um 27 Prozent gestiegen. Nach Angaben des Innenministeriums kam es 2019 zu 687 Fällen gegenüber 541 im Vorjahr. Dazu gehörten Diebstahl, körperliche Gewalt, Beschädigung aber auch hier insbesondere Drohungen. Der Anstieg antisemitischer Vorfälle sei ausschließlich auf die Zunahme bei den Bedrohungen zurückzuführen, heißt es. Diese seien gegenüber 2018 um 50 Prozent gestiegen, während die Zahl der tatsächlich durchgeführten Taten sogar um 15 Prozent zurückgegangen sei; die der schwerwiegenden Übergriffe wie Attacken auf Menschen gingen sogar um 44 Prozent zurück.



Das Innenministerium verzeichnete außerdem gut tausend gegen das Christentum gerichtete Taten. Dabei handelte es sich hauptsächlich um Sachbeschädigungen. Damit kämen antichristliche Handlungen nach wie vor am häufigsten im Bereich Religionsfeindlichkeit vor. Die Zahlen bewegten sich auf dem Niveau von Vorjahr.



Fälle mit islamfeindlichem Hintergrund rangierten demgegenüber auf "relativ geringem" Niveau, jedoch mit steigender Tendenz. 154 Fälle werden aufgeführt.



Innenminister Castaner verurteilte den Anstieg der rassistischen und fremdenfeindlichen Taten. Insbesondere beklagte er das "Fortbestehen des antisemitische Hasses" in Frankreich.