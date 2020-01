Frankreich will 14 Atomreaktoren bis zum Jahr 2035 abschalten.

Das geht aus jetzt bekanntgewordenen Regierungsunterlagen zur Energiepolitik hervor. Darunter ist auch der Meiler in Fessenheim an der Grenze zu Deutschland. Das älteste Atomkraftwerk Frankreichs soll danach noch in diesem Jahr vom Netz gehen.