Bei einem Bootsunglück vor der zu Frankreich gehörenden Insel Mayotte sind zehn Migranten ums Leben gekommen.

An Bord des Schiffes befanden sich nach Angaben der Behörden 24 Menschen. Sie sollen in einem Hafen auf den nahe gelegenen Komoren an Bord gegangen sein, um illegal französisches Gebiet zu erreichen. - Die Inselgruppe im Indischen Ozean ist ein Übersee-Departement Frankreichs. Sie ist beliebtes Ziel von Migranten.

Diese Nachricht wurde am 25.09.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.