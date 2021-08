In Frankreich haben erneut zehntausende Menschen gegen die verschärften Corona-Regeln demonstriert.

Landesweit war zu rund 200 Protestzügen aufgerufen worden, auch in der Hauptstadt Paris. Diese verliefen örtlichen Berichten zufolge meist friedlich. Aus dem südfranzösischen Montpellier wurden Rangeleien zwischen linken und rechten Kundgebungsteilnehmern gemeldet.



Außer gegen eine Impfpflicht für Beschäftigte im Gesundheitswesen richteten sich die Demonstrationen gegen den sogenannten Gesundheitspass zum Nachweis von Impfung, Genesung oder negativem Test.



Es ist das sechste Wochenende in Folge, an dem in Frankreich gegen die Corona-Auflagen protestiert wird.

