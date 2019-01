In Frankreich haben erneut zehntausende Anhänger der so genannten "Gelbwesten"-Bewegung gegen die Politik von Präsident Macron demonstriert.

Landesweit gingen rund 69.000 Menschen auf die Straße, wie das Innenministerium gestern Abend mitteilte. In Paris waren es demnach rund 4.000. An der Place de la Bastille kam es zu Zusammenstößen zwischen Polizei und Demonstranten. Nach Polizeiangaben wurden mehr als 20 Menschen festgenommen.



Aktionen gab es unter anderem auch in Toulouse, Bordeaux, Straßburg, Nantes und Marseille.



Es war der elfte Samstag mit Protesten der Gelbwesten in Folge. Im Vergleich zum vorherigen Wochenende gingen die Teilnehmerzahlen leicht zurück.