Vor der Pariser Nationalversammlung haben zehntausende französische Polizisten für mehr Schutz und Unterstützung durch die Politik demonstriert.

Die Kundgebung, zu der Gewerkschaften aufgerufen hatten, stand unter dem Motto "Bezahlt um zu dienen, nicht um zu sterben". Innenminister Darmanin wurde bei seinem Eintreffen ausgepfiffen. Anfang Mai war ein Polizist bei einem Einsatz gegen Drogenhändler in Avignon in Südfrankreich getötet worden. Wenige Tage zuvor hatte ein mutmaßlicher Islamist eine Polizistin in Rambouillet südlich von Paris erstochen. In Frankreich finden in gut zwei Wochen Regional- und Départementswahlen statt. Thema des Wahlkampfs sind auch die Innere Sicherheit und die Lage der Sicherheitskräfte.

Diese Nachricht wurde am 20.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.