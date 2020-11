Frankreich hat mit einer Zeremonie der drei Toten des Anschlags von Nizza gedacht.

Premierminister Castex sagte auf der Veranstaltung, der radikale Islamismus sei eine politische Ideologie, die die muslimische Religion entstelle. Es war die dritte islamistische Attacke innerhalb weniger Wochen in Frankreich. Bei dem Messer-Angriff in einer Kirche in Nizza wurden vor gut einer Woche der Küster und zwei Frauen getötet.

