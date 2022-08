Mali-Einsatz

Abzug französischer Truppen in Mali (Jerome Delay/AP/dpa)

Der Élysée-Palast teilte mit, sie hätten am Mittag das westafrikanische Land verlassen. Frankreich hatte den Rückzug nach neun Jahren im Februar aufgrund erheblicher Spannungen angekündigt, will sich allerdings weiter in der Sahelzone engagieren. Rund 2.500 französische Soldaten sind noch im Niger, im Tschad und in Burkina Faso stationiert.

Am Freitag hatte die Bundeswehr ihren Einsatz in Mali bis auf Weiteres ausgesetzt. Grund dafür ist nach Angaben des Bundesverteidigungsministeriums die erneute Verweigerung von Überflugrechten durch die malische Militärregierung.

Mali hat seit 2012 drei Militärputsche erlebt und ist politisch instabil. Seit dem jüngsten Putsch im Mai vergangenen Jahres wird das Land von einer militärischen Übergangsregierung geführt, die enge Beziehungen zu Russland pflegen soll.

