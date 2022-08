Mali-Einsatz

Der Élysée-Palast teilte mit , sie hätten am Mittag das westafrikanische Land verlassen. Frankreich hatte den Rückzug nach neun Jahren im Februar aufgrund erheblicher Spannungen angekündigt, will sich allerdings weiter in der Sahelzone engagieren. Rund 2.500 französische Soldaten sind noch im Niger, im Tschad und in Burkina Faso stationiert.