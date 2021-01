In Frankreich haben tausende Menschen gegen ein geplantes Gesetz protestiert, das künftig auch lesbischen und alleinstehenden Frauen eine künstliche Befruchtung ermöglichen soll.

In mehreren Städten trafen sie auf Gegendemonstranten, wobei es zu Zusammenstößen zwischen beiden Gruppen kam. Der größte Protestmarsch gegen den Gesetzentwurf fand in Angers im Westen des Landes statt. Dort folgten 900 Menschen dem Aufruf des konservativen Bündnisses "Manif pour tous". An einer Gegendemonstration beteiligten sich ähnlich viele Menschen. Die Polizei setzte Tränengas ein, zwei Menschen wurden festgenommen. Heute ist eine Kundgebung gegen das Gesetz vor dem Gesundheitsministerium in Paris geplant.



Die Nationalversammlung hatte im August in zweiter Lesung für den Gesetzentwurf der Regierung gestimmt. Der Senat berät Anfang Februar in zweiter Lesung über das Vorhaben. Die Neuregelung ist Kernbestandteil eines Bioethik-Gesetzes und gehörte zu den Wahlkampfversprechen von Präsident Macron.

