Streiks bei der französischen Bahn und an Flughäfen führen auch heute zu erheblichen Beeinträchtigungen.

Nach Angaben der staatlichen Bahngesellschaft SNCF fallen 90 Prozent der Schnellzugverbindungen und 70 Prozent der Regionalzüge aus. Auch die internationalen Verbindungen mit dem Thalys und dem Eurostar sind betroffen. Die Fluggesellschaft Air France hat 30 Prozent der Inlandsflüge und fast zehn Prozent der Mittelstreckenflüge gestrichen. In Paris wird die Metro bestreikt. Der Ausstand im Nahverkehr soll bis einschließlich Montag fortgesetzt werden. Im Großraum der Hauptstadt bildeten sich Staus von 350 Kilometern Länge.



Die Streiks - unter anderem auch an Schulen - richten sich gegen die Rentenreform, deren Details die Regierung Mitte der kommenden Woche vorstellen will. Präsident Macron will das System vereinheitlichen, das neben einer allgemeinen Rente Sonderregelungen für 42 Branchen vorsieht. Die Gewerkschaften befürchten massive Einschnitte. Aus Protest gegen die geplante Reform gingen gestern nach Angaben des Innenministeriums landesweit mehr als 800.000 Menschen auf die Straße.