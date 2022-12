Staatsbesuch in den USA

Frankreichs Präsident Macron kritisiert Subventionen für US-Produkte

In den USA hat der französische Präsident Macron vor den Folgen von milliardenschweren US-Subventionen gewarnt. "Die Entscheidungen werden den Westen spalten", sagte Macron in der französischen Botschaft in Washington. Es geht um Subventionen etwa für Elektroautos, Batterien und Projekte zu erneuerbaren Energien, die in den USA hergestellt werden.

01.12.2022