Emmanuel Macron bei seiner zweiten Amtseinführung im Elysee-Palast. (AFP / Ludovic Marin)

Bundeskanzler Scholz empfängt Macron am Abend mit militärischen Ehren im Kanzleramt. Im Mittelpunkt der Gespräche stehen der Ukraine-Krieg sowie die deutsch-französische Zusammenarbeit für Europa.

Die Visite in Berlin ist Macrons erste Auslandsreise nach seiner Wiederwahl im April. Es gehe darum, die Stärke der deutsch-französischen Partnerschaft zu unterstreichen, erklärte der Elysée-Palast. Am Wochenende war Macron feierlich ins Amt eingeführt worden.

Vor seinem Besuch in Berlin will er noch im Straßburger EU-Parlament an den Feierlichkeiten zum Europa-Tag teilnehmen. Frankreich hat derzeit den EU-Ratsvorsitz inne.

Diese Nachricht wurde am 09.05.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.