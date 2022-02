Ukrainische Truppen patroullieren am 19.2.2022 in der Stadt Nowoluhanske im Bezirk Donezk. (AFP / ARIS MESSINIS)

Macron führte mehrere Telefonate mit Staats- und Regierungschefs. Er sprach auch ein weiteres Mal mit dem russischen Präsidenten Putin. Anschließend verlautete aus dem Elysée-Palast, die beiden Politiker seien sich einig gewesen, nach einem gewaltfreien Weg aus der Krise zu suchen. Zuvor hatte der französische Präsident erneut ein Telefongespräch mit seinem ukrainischen Kollegen Selenskyj geführt. Später sprach er auch mit US-Präsident Biden und dem britischen Premier Johnson; Macron wollte zudem Bundeskanzler Scholz anrufen.

NATO-Generalsekretär Stoltenberg bekräftigte im ARD-Fernsehen die Befürchtungen des Westens, dass Russland die Kämpfe im Donbas zum Vorwand für einen Einmarsch in die Ukraine nehmen könne. Die russische Armee hat nach Einschätzung westlicher Geheimdienste rund 150.000 Soldaten an die Grenze zur Ukraine und auf belarusisches Gebiet gebracht. Ein russisches Manöver im Grenzgebiet wurde gestern verlängert.

Die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa - OSZE - berief für heute eine Sondersitzung ein. In Brüssel beraten zudem die Außenminister der EU-Staaten über das weitere Vorgehen. Dazu wird auch der ukrainische Ressortchef Kuleba erwartet.

Russland und Belarus setzen Manöver fort

Russland und Belarus wollen unterdessen die gemeinsamen Militärübungen an der Grenze zur Ukraine fortsetzen. Das gab das belarussische Verteidigungsministerium bekannt. Im Rahmen der Übungen war ein großes Kontingent russischer Truppen nach Belarus verlegt worden, das im Norden an die Ukraine grenzt. Ursprünglich sollte das Großmanöver gestern enden. Nach Nato-Angaben sind rund 30.000 russische Soldaten in Belarus stationiert, das an den Norden der Ukraine grenzt.

In der Ostukraine gibt es zudem Berichte über zunehmende Aggressionen. Aufständische und ukrainische Armee warfen sich gegenseitig weitere Angriffe vor. Die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, dass in der Stadt Donezk gestern mehrere Explosionen zu hören gewesen sind. Die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa meldete zuletzt mehr als 1.500 Verstöße gegen die Waffenruhe. Russland nahm laut eigenen Angaben zehntausende Menschen aus der Ostukraine auf. Die Aufständischen hatten Zivilisten dazu aufgerufen, die Region zu verlassen.

