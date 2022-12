Emmanuel Macron und seine Frau Brigitte sind auf Staatsbesuch in den USA. (AP / Manuel Balce Ceneta)

Die Entscheidungen werden seiner Ansicht nach den Westen spalten, sagte Macron in der französischen Botschaft in Washington. Zuvor hatte er sich vor US-Parlamentariern ähnlich geäußert. Die Subventionen für US-Produkte im Kampf gegen den Klimawandel legte Macron als aggressiv gegenüber französischen Unternehmen aus. Ohne eine Koordination zwischen den USA und der EU drohten viele Arbeitsplätze zerstört zu werden. Die nationale Unterstützung schaffe so große Differenzen zwischen den USA und Europa, dass viele Unternehmen von Investitionen in den USA abrücken würden. Heute empfängt US-Präsident Biden Macron im Weißen Haus.

Im August hatte die US-Regierung beschlossen, ein milliardenschweres Klimaschutz- und Sozialpaket auf den Weg zu bringen. Das Paket sieht 370 Milliarden Dollar für Klimaschutz und Energiesicherheit vor - die größte Investition gegen die Erderwärmung in der US-Geschichte.

