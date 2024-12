Regierungskrise

Frankreichs Präsident Macron will in kommenden Tagen neuen Ministerpräsidenten ernennen

Nach dem Rücktritt des französischen Regierungschefs Barnier will Präsident Macron in den kommenden Tagen einen Nachfolger benennen. Dies kündigte er am Abend in einer Fernsehansprache an. Macron sagte, das vordringliche Ziel des neuen Regierungschefs müsse die Verabschiedung eines Haushalts sein.