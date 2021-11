Der französische Premierminister Castex wurde positiv auf das Coronavirus getestet (Archivbild). (Christophe Petit Tesson/MAXPPP)

Das Büro des französischen Premiers erklärte, eine seiner Töchter sei nach Castex' Rückkehr von einer Reise nach Belgien positiv getestet worden. Daraufhin habe er sich ebenfalls testen lassen. Der Premierminister ist den Angaben zufolge doppelt geimpft.

Castex hatte gestern seinen belgischen Amtskollegen De Croo in Brüssel getroffen. Dieser begab sich ebenfalls in Selbstisolation. Auch vier weitere belgische Regierungsmitglieder, die am Treffen mit Castex teilgenommen hatten, würden sich isolieren, hieß es weiter.

Diese Nachricht wurde am 23.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.