In Frankreich ist die Zahl antisemitischer Straftaten in den ersten neun Monaten dieses Jahres um fast 70 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gestiegen.

Premierminister Philippe nannte die Zahlen auf Facebook alarmierend. Jede Aggression gegen einen jüdischen Mitbürger sei ein neuer Bruch von Kristall, sagte er mit Blick auf die Reichspogromnacht in Deutschland vor 80 Jahren, die früher auch Kristallnacht genannt wurde. Frankreich sei noch weit davon entfernt, den Antisemitismus im Land bekämpft zu haben.



In Deutschland wurden im vergangenen Jahr laut Bundesinnenministerium 1.500 antisemitische Straftaten registriert - 2,5 Prozent mehr als im Vorjahr. Der Zentralrat der Juden in Deutschland erinnert heute mit einer zentralen Veranstaltung in Berlin an die Pogrome vom 9. November 1938.