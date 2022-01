Frankreichs Premierminister Castex. (Archivbild) (STEPHANE DE SAKUTIN/AFP)

Demnach soll die Maskenpflicht im Freien fallen. Arbeiten von zuhause aus wird nicht mehr verpflichtend sein. An Veranstaltungen in geschlossenen Räumen dürfen wieder mehr als 2.000 Menschen teilnehmen. Ab Mitte Februar dürfen Nachtbars und Diskotheken in Frankreich wieder öffnen. Grundlage dafür sei der neue Impfpass für alle Menschen ab 16 Jahre, sagte Castex. Dieser entspricht der deutschen 2G-Regel. Trotz aktuell hoher Infektionszahlen schütze die hohe Impfquote die Kliniken vor einer Überlastung, führte der Premier aus. 93 Prozent der erwachsenen Franzosen seien geimpft.

