Die französischen Historiker unter der Leitung des Genozid-Experten Vincent Duclert haben sich die Arbeit nicht leicht gemacht: Gut zwei Jahre lang werteten sie tausende diplomatische Noten, Briefe und weitere vertrauliche Dokumente aus, die bisher nicht zugänglich waren. Alle Dokumente, die von der Historikerkommission zitiert werden, sind von nun an einsehbar.

Lange Zeit der Vertuschung

Schon diese Öffnung der Archive gibt dem Bericht eine historische Bedeutung, denn sie wäre nicht denkbar gewesen ohne eine Kehrtwende in der französischen Haltung: Zweieinhalb Jahrzehnte lang hat Frankreich mit allen Tricks versucht, seine Mitverantwortung für den Genozid in Ruanda zu vertuschen. Trotz zahlreicher Zeugenaussagen und vieler erdrückender Hinweise darauf, dass die französische Regierung unter Staatspräsident Mitterrand die Regierung des damaligen ruandischen Präsidenten Juvénal Habyarimana bedingungslos unterstützte - eine Regierung, in der die mordbereiten Hutu-Extremisten nach und nach immer mehr Macht übernahmen.

Statt Vertuschung nun also der Anfang von Transparenz und Aufarbeitung: Der Bericht bescheinigt Frankreich eine enorme politische Mitverantwortung dafür, dass binnen weniger Tage mindestens 800.000 Menschen ermordet wurden, die überaus meisten davon Tutsi.

In Ruanda wurde der Bericht entsprechend positiv aufgenommen. Sogar Präsident Paul Kagame begrüßte ihn diese Woche, in einer Rede während der Gedenkveranstaltung zum Beginn des Völkermords vor 27 Jahren. Kagame, selbst ein Tutsi, hat Frankreich immer wieder auf das schärfste kritisiert und er ist niemand, der seine Worte um des diplomatischen Protokolls willen zügelte. So bedeutet es etwas, wenn auch er in seiner Rede hervorhebt, der Bericht beweise den Willen zum Wandel und belege, dass nun sogar der politischen Führung in Frankreich daran gelegen sei, die Ereignisse der Vergangenheit zu verstehen.

Wie Versöhnung möglich werden könnte

Kagame hat den Völkermord miterlebt, hatte sich im ugandischen Exil der militärischen "Ruandischen Patriotischen Front" angeschlossen, die nach dem Beginn des Mordens in Ruanda einmarschierte und den Völkermord stoppen konnte. Er ist also kein "Nachgeborener", sondern hat selbst gegen Frankreichs ruandische Verbündete gekämpft, hat viele furchtbare Szenen aus den Monaten des Genozids vor Augen. Das macht Versöhnung nicht einfach und erklärt die langjährige harte Haltung gegenüber Frankreich, zwischenzeitlich waren die diplomatischen Beziehungen gekappt.

Dass Kagame Frankreichs Kehrtwende aufgreift und zu Annäherung bereit ist, ist auch von ihm deshalb ein großer Schritt. Andere Überlebende stehen ihm nicht nach. Jahrzehntelang hat die Gesellschaft um die Versöhnung zwischen Hutu und Tutsi gerungen, und bei Begegnungen in Ruanda beeindruckt immer wieder die Größe, mit der Angehörige und Überlebende den Tätern vergeben. Einer, dessen Mutter und Bruder damals getötet wurden, lebt immer noch in der Nachbarschaft ihrer Mörder. Er schilderte eine Haltung, die in Ruanda weit verbreitet ist: "Wir teilen alles miteinander", sagte er. "Wir sehen in ihnen nicht mehr ständig die Mörder, weil sie uns um Vergebung gebeten haben." Er habe nicht den Wunsch nach Rache, er habe ihnen vergeben.

Versöhnung scheint nun auch mit Frankreich möglich zu werden, aber ganz so weit ist es noch nicht. Denn eine wichtige Voraussetzung fehlt: Frankreich hat nicht um Vergebung gebeten. Zumal noch immer nicht die ganze Wahrheit auf dem Tisch liegt. Frankreich sei blind gewesen, heißt es in dem Bericht. Dabei hat es, das Bild träfe es wohl besser, die Augen fest zugekniffen.

Woran Frankreich auf Dauer nicht vorbeikommt

Wahrscheinlicher ist allerdings, dass die französischen Truppen durchaus alles sahen und Paris die Mörder sogar unterstützte. Zum Beispiel, indem es Tätern zur Flucht aus Ruanda verhalf und sie bewaffnete. Ersteres belegt unter anderem eine diplomatische Note, die kürzlich aufgetaucht ist. Den Vorwurf der Waffenlieferungen erhebt nicht zuletzt ein französischer Soldat, der damals im Rahmen einer UN-mandatierten Militärmission in Ruanda im Einsatz war.

Mitverantwortung hat Frankreich durch den vorgelegten Bericht eingeräumt. Das Eingeständnis der Mittäterschaft hätte noch größere Folgen, damit nämlich käme die Frage nach der juristischen Aufarbeitung, vielleicht die Forderung nach Kompensationen auf.

Diesen Schritt scheut Paris, aber womöglich kommt Frankreich auf Dauer nicht daran vorbei, auch seine Mittäterschaft anzuerkennen. Denn jetzt, wo tausende historische Dokumente zugänglich sind, werden auch die Anwälte von Opfern des Völkermords die Aufklärung weiter vorantreiben.