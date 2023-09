An Frankreichs Schulen ist das sichtbare Tragen von religiösen Symbolen verboten (imago / CrowdSpark / Thierry Thorel)

Der Staatsrat in Paris entschied, dass die neue Verordnung keine Beeinträchtigung einer Grundfreiheit darstelle. Er wies damit einen Eilantrag des Vereins zum Schutz der Rechte von Muslimen zurück.

Abayas sind knöchellange Gewänder, die traditionell von Frauen in islamisch geprägten Ländern getragen werden. Frankreichs Bildungsminister Attal hatte zu Beginn des neuen Schuljahres neben den Abayas auch die Quamis verboten. Sie sind das Pendant zu den Abayas für Männer. Attal berief sich auf die strikte Trennung von Staat und Religion in Frankreich. An französischen Schulen gilt seit langem bereits ein Verbot für das Tragen von sichtbaren religiösen Symbolen.

