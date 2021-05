Der Rücktritt von Bundesfamilienministerin Giffey hat in der Politik unterschiedliche Reaktionen ausgelöst.

Bundeskanzlerin Merkel erklärte, sie nehme die Entscheidung mit großem Respekt, aber auch mit ebenso großem Bedauern entgegen. Sie selbst habe immer sehr gut und vertrauensvoll mit der SPD-Politikerin zusammengearbeitet. Der Fraktionsvorsitzende der SPD im Bundestag, Mützenich, erklärte, der Rücktritt zeige Größe. Giffey habe als Bundesfamilienministerin Herausragendes für die Menschen geleistet. CSU-Generalsekretär Blume sagte dagegen, er halte den Schritt für unzureichend. Giffey nehme sich faktisch nur eine Auszeit, um sich auf den Wahlkampf für den Posten der Regierenden Bürgermeisterin in Berlin zu konzentrieren, sagte er den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Das Festhalten an der Spitzenkandidatur sei inkonsequent. Die Berliner Landesvorsitzende der AfD, Brinker, forderte Giffey auf, auf ihre Kandidatur zu verzichten. Die deutsche Hauptstadt sei zu wichtig, um - so wörtlich - als Reste-Rampe für gescheiterte Politikerexistenzen zu dienen.



Einem Bericht der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" zufolge soll Bundesjustizministerin Lambrecht die Zuständigkeiten Giffeys kommissarisch übernehmen.

